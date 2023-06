“Мониторинговата група към комисията ЛИБЕ в Европейския парламент е структура, която се занимава с проблемите в няколко държави, организира изслушвания и от тях не произлизат преки последици” Това каза в ефира на bTV Radio бившият евродепутат и политолог Светослав Малинов. “Става дума само за информиране на евродепутатите. Когато става въпрос за нашите партньори на ниво правителства, форматите са други. Така, че преки последствия от това, което днес е станало няма да има. От информацията, която имаме от колегите евродепутати, нищо съществено не е произтекло. Мога спокойно да кажа, че това е кьорфишек и ще чакаме, когато Гешев стъпи на българска земя да каже това, което не е казал в ЕП”, добави той.

“Президентът не е задължен да бърза с издаването на указа, но юристите твърдят, че той въобще не трябва да се съобразява с решение на КС, което още не е взето. Според мен решението на президента ще бъде да обнародва указа и то по най-бързия начин. В противен случай, част от съмненията и недоверието, които си ги заслужи главният прокурор ще се насочат и ще се стоварят върху държавния глава, който сам акумулира много подозрения с поведението си около втория мандат”, допълни Малинов.

‘Няма да е легитимен изборът на нов главен прокурор, ако бъде избран от този състав на ВСС. Ако думата легитимност е свързана с доверие, с признаване на правото на тези, които взимат решение да го взимат, то това ще бъде нелегитимно решение, дори и да бъде законно. Този ВСС, който с огромно мнозинство освободи Иван Гешев, този ВСС също има въпроси, на които не може да отговори. И то е защо подкрепяше Гешев толкова години и през последните няколко седмици изведнъж прозря как той уронва престижа на съдебната власт”, коментира политологът.

