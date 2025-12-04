„Предсрочни избори в България ще има, защото този парламент, ако можете да си представите, има още 3 години по Конституция живот. Никой няма да ви каже, че това нещо ще издържи 3 години. Въпросът е кога ще бъдат предсрочните избори. Аз бих ги нарекъл бързи предсрочни избори и избори след президентските. След президентските аз съм убеден, че ще се види ново състояние на избирателите в България, ще има ново мнозинство, убеден съм и след президентските избори ще има предсрочни. Въпросът е дали ще има бързи предсрочни. На този етап не мисля, нека така да ви го кажа. Но трябва да призная, масовостта на протестите ме изненада лично мен. Аз очаквах протести, очаквах негодувание, но такава масовост аз лично не очаквах. Така че запазвам си правото да наблюдавам и да кажа малко по-нататък за това дали ще се стигне до бързи предсрочни, с оглед на събитията от тук до Коледа. Все пак смятам, ако трябва да дам по-висока вероятност на нещо, че това мнозинство, в което има партии като БСП и ИТН, които нямат видимо политическо бъдеще, може би имат по-нататък някакво, но в момента изглеждат като извънпарламентарни за мен, те няма да тръгнат към парламентарни избори, Пеевски никога няма да го направи, остава да видим ГЕРБ дали ще разруши мнозинството. Винаги съм твърдял, че това мнозинство ще се разруши, когато ГЕРБ реши, че вече не е изгодно да бъде в него. Не мога да ви кажа дали този момент е дошъл, затова ще наблюдаваме.“ Това коментира в ефира на bTV Radio политологът проф. Светослав Малинов.

По повод вандалските прояви в късните часове на протеста и има ли допуснати грешки от страна на полицията и организаторите, Малинов посочи: „Проблемът е, че начело на МВР не стои професионалист, човек от системата, както те му казват. В този смисъл неговите опити да защитава действията на полицията са изключително несполучливи. Отделно че има един нов феномен при коментирането на тези неща през последните години и този феномен се нарича нови медии, нови технологии. Абсолютно всички видяха как 30-40 момченца, защото те имаха такива фигури, правят на луди тежко въоръжени полицаи, които се движат нескопосано срещу тях по начин, който на моменти будеше комизъм, защото нямаше никакво усещане за заплаха и за нещо страшно. И в този смисъл изключително много загуби полицията, но ако трябва да кажа нещо позитивно- по-добре да губи престиж от такива смешни действия, отколкото да губят престиж от прекалено насилие. Но и в двата случая усещането е за хора, които се държат странно, при условие, че са професионалисти.“

Целия разговор с проф. Светослав Малинов можете да чуете на следващия звуков файл.