„Докато Борисов е кандидат за премиер, няма да има смислени разговори за управляващо мнозинство и ГЕРБ ще губи доверие, защото няма избиратели, които да са доволни от това негово поведение в другите партии, аз съм убеден и че част от избирателите на ГЕРБ също не одобряват тази позиция. Може да е малка част, но не я одобряват, защото Борисов на няколко пъти обеща, каза, че няма да се кандидатира, след това промени позицията си. В момента, в който Бойко Борисов се оттегли като кандидат за премиер, бремето пада вече върху ПП-ДБ и останалите партньори. Те трябва да имат ясна алтернатива, формула за правителство, и кандидат или кандидати за премиер, който да може да се обсъждат с ГЕРБ, да има смисъл, да бъде приемлив за ГЕРБ. Тоест аз лично чакам отказа на Борисов като кандидат-премиер, за да видя каква ще бъде ответната реакция на ПП-ДБ. Убеден съм, че ще има отказ от страна на Бойко Борисов. Не съм много наясно как ще се справят с трудната задача да предложат алтернатива от ПП-ДБ, БСП и ИТН.“ Това каза в ефира на bTV Radio политологът проф. Светослав Малинов.

По отношение на нюансите в позициите на ПП и ДБ през последните дни, Малинов коментира:

„В момента има 2 стъпки, които се олицетворяват от двете половини на коалицията ПП-ДБ. Ако трябва да използвам формални понятия, декларацията за ПП е предусловие за разговори, а пък за ДБ е условие за разговори за коалиция. Разделената позиция на ПП и ДБ може да се сметне за добър тактически ход, защото позволява една част от коалицията да играе ролята на непримирима, категорична, а другата да играе ролята на по-сговорчива. А и без това медиите създадоха образ на ПП като по-непримирими, съчетавайки го с неопитност и липса на желание за диалог, а пък ДБ като по-опитни съответно са една степен по-търпими към ГЕРБ. Но не се заблуждавайте, и двете формации, ПП и ДБ, а и не само те, и БСП, и ИТН са поставили едно предусловие, което засега ГЕРБ не е изпълнил и без което няма да има разговори по същество и това не е декларацията, а е отказът на Бойко Борисов да бъде кандидат за премиер. Всъщност това ще отвори евентуални разговори, защото в момента при положение, че ГЕРБ предлагат за първия мандат кандидат за премиер Борисов, всички тези разговори са безпредметни. И това не е позиция на ПП или ДБ, а е позиция на всички евентуални партньори на ГЕРБ в парламента, включително и на МЕЧ, които няма да са партньори, включително и на Възраждане. Тоест без това няма да има смислени разговори.“

За решението на президента да не покани на консултации ДПС-Ново начало на Делян Пеевски, Малинов посочи:

„Този ход показва, че от политическа гледна точка Пеевски е напълно изолиран. Тоест в българската политика няма партия или институция с политически произход, тоест с избори, която да го подкрепя или дори да иска да влезе в каквато и да е комуникация лично с него. Това е много тежък удар или би трябвало да бъде много тежък удар за всеки политик в една демократична система. И тя между другото, не знам как го интерпретират от ПП-ДБ, далеч надхвърля декларацията за санитарен кордон. Изолацията е много тежка. Дори в народното събрание г-жа Киселова трябваше да обяснява, че ако бъде избрана с гласове на Пеевски, тя няма да встъпи в длъжност. В момента Пеевски е абсолютно сам поне публично. Мисля, че и задкулисно той се ползва с някаква минимална подкрепа от ГЕРБ, но пък ГЕРБ, Борисов лично предложи формула на правителство, в която Пеевски не е включен. Тоест от тази формула до отказа на президента да се срещне с него, това са всички вариации на политическа изолация на един политически лидер.“

Целия разговор с проф. Светослав Малинов можете да чуете на звуковия файл.