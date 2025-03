„В следващите месеци може и да се появи, но в момента особено с оглед на този вот на недоверие, няма никаква опасност за кабинета. Не само, че няма да се доближи този вот на недоверие до примерно една трета от депутатите поне, а ще заздрави позициите на правителството, защото част от опозицията, в случая ПП-ДБ, няма да участва във вота не само с гласуване, според мен няма да участва и с дебати, защото става дума за сфера – външна политика, в която ПП-ДБ общо взето подкрепя правителството и най-вече премиера, чиито позиции съвпадат с тези на ПП-ДБ в последните години. Но какво ще стане след вота е друга тема, относно стабилността. Един вот, дори и да не мине, той оставя някакви следи, понякога увеличава разцепления, понякога води до оставки, а понякога подготвя следващия вот. В някакъв смисъл може би това ще се получи сега, на фона на пълна липса на резултат, пряк и непосредствен от вота, в това съм съгласен.“ Това коментира в ефира на bTV Radio политологът проф. Светослав Малинов по отношение на внесения вот на недоверие към правителството за провал във външната политика и дали има опасност за кабинета.

За предстоящото решение на ДПС на Ахмед Доган, което предстои да вземат утре - дали ще оттеглят подкрепата си за кабинета, Малинов посочи: „Не мисля, че ще я оттеглят окончателно сега, но съм убеден, че техните размишления и съмнения дали да останат в правителството са искрени, защото цялата идея те да направят този непопулярен ход беше все пак те да могат да изолират присъствието на своя най-тежък враг политически, няма какво да говорим с други думи – това не е конкурент, ДПС-Ново начало на Пеевски. Идеята беше те да го изолират от участие във властта, по някакъв начин те да наберат някаква сила от това, че участват в мнозинството и евентуално във втория – третия ешелон на правителството. Когато виждат от ДПС-Доган, че не става, те наистина трябва да се замислят какъв е смисълът да стоят, при положение, че те не постигат целите си. Нито ги пускат във властта, нито Пеевски изглежда изолиран, а те все пак консумират негативите от това, че са част от едно мнозинство, което не е много популярно, в което мнозинство те не биват зачитани. Аз смятам, че пробойната там е налице, не смятам обаче, че точно утре ще вземат окончателно решение да напуснат.“

Цялото интервю с проф. Светослав Малинов пред водещата Надежда Василева за политическите процеси и стабилността на властта, можете да чуете на следващия звуков файл.