ГЕРБ ще има по-широко участие във властта след ротацията, коментира в интервю за bTV Radio политологът професор Светослав Малинов.

„Още като се правеше настоящият кабинет, излязоха 2 формули, и тази, която имаме в момента се оказа някаква комбинация между двете. Едната формула беше за неполитически кабинет, общо взето от хора, които не са пряко ангажирани с политическите партии, наричахме ги експерти за голямо удобство, а другата беше традиционната формула с явно политическо участие, дори с политически лидери. Това, което имаме в момента е един хибрид. Има ярки политически фигури, но те са няколко. Останалите не са, за някои дори не знаем от коя партия са предложени. Сега нещата ще се придвижат по посока към нормализация, що се отнася до политическото присъствие. Ще има повече политически фигури, някои от тях могат да са и по-ярки политически фигури, но аз се надявам, че след тази ротация няма да има неяснота кой от кого е предложен, за да може да анализираме и по-добре критиките към съответните министри. Защото в момента не знаем кой от къде идва и защо е там, като изключим, разбира се, няколко от ресорите. Надявам се, че всички разбраха, че няма смисъл повече да се упорства и да се търсят разни евфемизми. Имаме коалиция, тя ще бъде с нарастващо присъствие на политици. Аз лично съм от тези, които смятат, че всеки от министрите трябва да има ясен произход и политическа отговорност.“, посочи проф. Малинов.

По отношение на смените на министри, политологът посочи:

„Изключително трудно е да се правят прогнози на този етап, напълно разбираем е обаче интересът към тази ротация, защото тя ще се осъществи за първи път в българската демократична история. И макар и да не е съвсем нова за демократичната история на Европа изобщо, това е нещо рядко. И което се случва за първи път е естествено да има много по-голям интерес, отколкото когато ще се случи за втори или за трети път – както се очертава в рамките на това Народно събрание. Една от най-големите неясноти в момента са критериите, по които ще се сменят министри и то се базира на още една неяснота чии министър на практика се явяват повечето – тъй като за някои се досещаме, а за някои бяхме принудени да разберем, като например вътрешният министър, който не се знаеше какъв е, изглеждаше като човек вътрешен на министерството, но се оказа, че е на ГЕРБ и на ДПС, когато му беше поискана оставката. Така че – неяснота върху неяснота се натрупва, и аз се надявам, че след като се осъществи първата ротация, тези неща ще намалеят. А иначе що се отнася до критериите – и те не са ясни. Аз се опасявам, че няма да са толкова очевидни смените, колкото се струват на някои хора. Понякога, когато няма яснота ,се отстраняват министри, които са активни и успешни, но накърняват нечии интереси. Понякога по-слаби министри, които обаче не са предизвикали по-сериозни сътресения в своя ресор, остават. Така че това е трудно да се определи.“

