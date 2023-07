„Това посещение беше необходимо, то трябваше да стане. Радев нямаше да отиде в Киев, както направиха много ръководители на държави от ЕС, той щеше да си стои тук като в някакъв бункер и като един особен случай в Европа да се самозатваря и да си прави своя политика, която вижда се, че не съответства на общите виждания в ЕС.“ Това коментира пред bTV Radio журналистът Светослав Терзиев по повод посещението на украинския президент Володимир Зеленски в България и думите на Румен Радев на срещата.

„Той се опитваше да се приспособява, когато можеше да присъства на срещите на високо равнище на ЕС в качеството си на ръководител на служебното правителство, той го назначи и то се отчиташе само пред него и в такава среда в Брюксел той се стараеше все пак да се впише по някакъв начин, но пред медиите, пред нашето общество той представяше друга картина – че не споделя общата европейска политика спрямо Украйна. И естествено, след като той не може вече да участва в тези срещи, а от утре няма да може да участва и в срещите на НАТО, въпреки че преди това присъстваше и някак се бяха споразумели негласно правителството и президентът да си поделят тези срещи, вече няма да ходи, той се самозатваря, той става един така да се каже бункерен държавен глава. Никой няма да го кани никъде. Той нямаше да отиде на среща със Зеленски, самият Зеленски пожела да се срещне с него. Това беше много смела решителна стъпка. Фактът, че можахме да проследим тяхната среща беше шанс за българското общество, защото тя можеше да бъде скрита. Това беше шанс да видим какво представлява този държавен глава. Що за човек е той ,какви тези застъпва и как представя държавата пред света. Просто я представи зле. Зеленски се държа наистина достойно, като държавен ръководител на страна в тежка беда, той търси подкрепа и в всъщност време нашият държавен глава, въпреки че правителството и парламентът обещават и дават подкрепа за Украйна, той е застанал в някаква безтегловност да оспорва онова, което е очевидно – трябва да се помага на жертвата на агресията.“, каза още Терзиев.

По повод срещата на НАТО в Литва на 11 и 12 юли, Терзиев коментира: „Не бива да има свръх очаквания, самата Украйна знае, че няма как да влезе скоро в Алианса, защото тя е във война и когато тя стане пълноправен член, ще действа член 5 на Вашингтонския договор, който означава, че всяка страна, която в момента е във война, ангажира и всички останали. Тоест нападението срещу една държава става нападение срещу другите, или просто казано – НАТО автоматично трябва да влезе във война с Русия. Но въпреки че това няма как да стане сега, тя се надява на по-силен ангажимент, че след затихването на конфликта този шанс няма да бъде пропилян, а тя ще има ускорени възможности за присъединяване към Алианса. Все пак, дори след свършване на войната, ние не знаем кога и как ще свърши, приемането на Украйна означава, че НАТО ще има една огромна граница с Русия и противопоставянето ще продължи да бъде много сериозно. Затова много държави са предпазливи, начело със Съединените щати, защото става дума за ядрени държави, които могат да имат обща граница на противопоставяне. Разбира се, и сега има граница на балтийските държави в НАТО с Русия, но някак това не е толкова гореща точка, за да създава такава заплаха, докато Украйна наистина може да бъде повод за сблъсък между Алианса и Русия, а НАТО не търси такъв сблъсък, това е очевидно.“

