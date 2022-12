„Номинацията на проф. Николай Габровски за премиер без съмнение е много силна. Самата реакция на тази номинация не беше просто изненада, ожесточиха се битките и конфронтацията. Именно това действие на опонентите говори само по себе си за силата на кандидатурата“, заяви пред bTV Radio политологът доц. Татяна Буруджиева. „Това, което спечели ГЕРБ – тъй като битката е за символи, за символични позиции, и интерпретациите какво хората ще разберат от случващото се, ГЕРБ спечели това, че не може да му се прехвърли на него по никакъв начин вината за това ,че няма да има правителство или ще има правителство, което няма да функционира добре. Или пък ще има някакви критики към евентуално правителство, ако се състави с трети мандат – ГЕРБ винаги имат една добра позиция да кажат – ние ви предлагахме най-добрия вариант, не се съгласихте. Тоест ГЕРБ застана в добрата позиция да удовлетворява очакванията на хората да има правителство и да не носи никаква отговорност за това, че няма“, допълни още тя.

„Въпреки много силната кандидатура, която ГЕРБ представи, конфронтацията на политическите партии засега показва, че по-вероятно е, ако има шанс да бъде съставено правителство, то да бъде с трети мандат, за да се избегне тази крайно изострена битка, която води „Продължаваме промяната“ по отношение на ГЕРБ. Все още разделението, което се поддържа от „Продължаваме промяната“ и Демократична България е разделение между „за“ и „против“ ГЕРБ, докато такова разделение в обществото отдавна вече е изчерпало своите възможности и влияние. И освен това, намерени са форми за обединение и доминиране на позиции в обществото, които са около реалните проблеми на хората. Така че – битката е символична, но това не я прави по-малко остра, затова шансовете за едно много силно експертно правителство, каквато заявка дадоха ГЕРБ с номинирания за министър-председател, струва ми се, че са твърде минимални на фона на съвсем другите битки, които се водят“, смята доц. Буруджиева.

Според нея, ако се стигне до кабинет с третия мандат, най-голям шанс да бъде съставен е, ако го получат от „Български възход“.

„Защото даването на мандат на Демократична България означава да се повтори ситуацията с втория мандат, за който никой не говори, защото предварително всички знаят, че той е категорично обречен, тъй като позициите са така да се каже – под индиго, едни и същи и няма как да се получи нещо различно. Тоест да се даде трети мандат на Демократична България, означава да се избегне въобще възможността да се направи правителство. Правителство, на което мандатоносител ще е ДПС, има също своята символика, която може да откаже даването на такъв мандат, тъй като знаем – в обществото все още не са изживени негативните емоции и опит от ДПС като мандатоносител. Стигаме до БСП, която до този момент винаги получава от г-н Радев третия мандат, но никога не се съставя правителство, така че ако президентът желае да състави правителство, неговият знак ще бъде да даде третия мандат на „Български възход“, при неизпълнение на първия и втория. Възможно е президентът Радев отново да даде мандата на БСП, който също е възможно да бъде изпълнен, защото ако въобще имаме ключ за съставяне на правителство, то е възможността на тези 4 партии да свършат общо някаква работа, както вече нееднократно показват, по повод и на редица гласувания. Макар че имаме доста плаващи мнозинства при гласуванията“, коментира Татяна Буруджиева.

По повод размяната на остри реплики между президента Румен Радев и „Продължаваме промяната“, Буруджиева заяви: „Войната на една институция с политическа партия не е най-полезното нещо за политическия процес. Така или иначе – това е факт. Две партии са много активни в обвиненията, в скандалния тон, който се поддържа в тези разправии – това е БСП и „Продължаваме промяната“, докато „Демократична България“ също много усърдно заклеймяват президента, но там имаме неизживения комплекс на една партия, която се обърна към своите избиратели да подкрепят президента и сега няма отговор на въпроса защо изведнъж стана това завъртане на позициите. Не води до нищо полезно подобен дискурс. Може би всъщност има нещо полезно – президентът се извини за това, че е дал доверие на тези хора и на практика ги вкара в политическия процес. Така че това е една много за уважение стъпка в българската политика, защото изключително рядко ни се случва някой да се извини за това, което е предизвикал. „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ виждате, че почнаха да се възмущават и да нареждат и на бъдещи посланици какво да говорят. Изнервянето е много сериозно, прекрачва нормалните граници и започва да се превръща в съвсем очевидни форми на истерия. Това не е политическо поведение, само това мога да кажа“.

Цялото интервю на доц. Татяна Буруджиева през водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.