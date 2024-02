„Не ми се струват сериозни заявките за разпределяне на позициите във властта 50:50.“, коментира пред bTV Radio политологът Татяна Буруджиева по повод исканията на партньорите във властта от последните дни.

„Ако трябваше да има равнопоставеност, трябваше от самото начало да има равнопоставеност. Продължаваме промяната, ако си спомняте, когато правеха този кабинет с ГЕРБ, казаха, че е много важно те да имат голямата част от властта, всички министри, всички областни управители, вече назначенията по някои регулатори минаха, така че също бяха техни, защото те ще правят крачки към промяната и те могат да направят реформите. Сега изведнъж след 6 месеца се сещат, че трябва да продължат това да го имат, което означава, че в момента онова, което предлагат Продължаваме промяната, наречено меморандум, но всъщност като че ли е тяхната идея за коалиционно управление, но когато си в коалиционно управление най-малкото делиш властта. Най-коректното е да си вземеш толкова власт, колкото са ти дали избирателите. В този смисъл постоянно се намираме във въртележка от някакви много странни разговори и договорки, които упорито казват няколко неща на българите. Едното е, че няма никакво значение какво всъщност казва избирателят на едни избори, защото партньорите, които трябва да управлява – говорили сме си, че най-вероятно ще продължават да следват коалиционни правителства, трябва също да имат политическата култура да знаят как да водят преговорите и какво правят, още когато съставят едно правителство, а не сега, когато трябва да освободят част от властта, която са взели назаем в началото несъразмерно с онова, което представлява изборният резултат. Сега изведнъж – не искаме да я дадем, дайте 50 на 50, някакви червени линии, които после се оказва, че не са червени линии или както го изрази най-точно премиерът Денков – намираме се пред двама партньори във властта, единият от които върви по политическата логика – сяда се, преговаря се, достига се до нещо и се предлага, и другата логика – която е логиката на ПП, челен сблъсък и след челният сблъсък следва сядане на масата да се преговаря. Така че като че ли сега сме в ситуацията със седнали на масата, но продължават да си разменят още някой удар, челният сблъсък още не е свършил съвсем.“, каза още доц. Буруджиева.

Цялото интервю пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.