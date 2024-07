„Да се създава проблем с представителната власт на БСП е глупаво, тъпо и от това Корнелия Нинова никога няма да извади политически дивиденти. Сериозният човек отчита сериозната загуба на гласове, която БСП е претърпяла под негово ръководство и казва – добросъвестно съм направил каквото съм могъл. Може би е стигнало, може би не е стигнало, дал съм всичко от себе си. Благодарим му, даваме му 2 одеяла и плат за костюм, стискаме му ръката и дотук. Но да обясняваш как отново ще ходиш да се състезаваш, защото ти ще ги биеш тях, до каква степен трябва да я докараш тая партия?“ Така Татяна Дончева, лидер на „Движение 21“, което е част от коалиция „Левицата“, коментира в ефира на bTV Radio ситуацията в БСП - че Корнелия Нинова все още де юре е лидер на партията, тъй като вървят съдебни процедури по обжалване.

По повод думите на Корнелия Нинова пред bTV, че от лявото обединение, за което се водят разговори, ще последва още по-голямо разединение, Дончева отговори: „Движение 21“ е част от коалиция „Левицата“, която беше създадена, за да започне обединение на левите хора. Никой не си е правил илюзия, че тези обединителни процеси ще бъдат бързи и лесни, защото ние познаваме и целия период, в който се фрагментира лявото и имаме представа от причините, които доведоха до това фрагментиране. Част от тези причини, макар и на финалната права, беше политиката на г-жа Нинова като председател на БСП. Тя не счита, че съществува някой извън нея и това продължава и досега. Темата с обединението не може да бъде в кратки периоди увенчана с успех. В сегашния момент, след като на предишните парламентарни избори всички леви формации показаха много по-лоши резултати и неспособност да съберат върху себе си с надеждите, с очакванията, ляво настроения български гражданин, би трябвало да се замислят да му предложат нещо, което няма да поставя под въпрос влизането в парламента, няма да поставя под въпрос дали е достатъчно силна лявата формация, за да наложи една лява политика по отношение на ключовите въпроси. Като се започне с мира и войната, мине се през данъчно облагане, през социална политика, която не може да бъде само помощи. Тя трябва да бъде икономическа визия за развитие на страната. В сегашния момент, новото ръководство на БСП, независимо колко Нинова не го харесва, се състои от лица, които тя качи на тези високи позиции в БСП. Ако тя оспорва техните качества – политически и лични, защо тогава ги натрапи на партията? Аз й съчувствам в човешки план. Всеки се дразни от проява на неблагодарност към личността му, но тук в сегашния момент смятам, че няма място нито за емоция, нито за сантименти. Корнелия Нинова подаде оставка. Един сериозен човек като подаде оставка, не ръчка хората от най-близкото си лично обкръжение, които неизвестно защо се намират в ръководните органи на БСП, като въпросният Крум Дончев, „шофьорчето“ наречен, да обжалва решението на съда, за да не може то да влезе в сила. И невинно да ви обяснява как тя няма никога да създаде пречки на БСП, след като реално ги създава. Вие смятате ли, че Крум Дончев ще хукне да обжалва представителната власт в БСП, ей така по приумица? Значи не лицемерието, простотията има някакви граници.“

„За лявото обединение основен проблем е тези години, в които на членовете на БСП се втълпяваше как други леви формации били паразитирали върху БСП, и били забивали нож в гърба. Ама политиката е конкуренция на идеи, на организационни умения. Като можеш да направиш една партия започвайки от нула, без нито един човек и борейки се за всеки, и стигайки до някакви резултати, парламентарно представителство, съветници, тогава ще видиш как е лесно и как е трудно. От позицията на голяма партия и баба знае! Независимо от това не можеш да отричаш другите хора, другите идеи, другите мисли. Говорим за обединение и правим нужното за обединение, защото смятаме, че това ще даде на левите хора повече шанс техните реални интереси да бъдат реално защитени от един по-мощен политически субект. Хората очакват това. Ние като лица от миналото си даваме сметка за трудността на този процес, но не можем да даваме заден ход. Можем лека полека, стъпка по стъпка, с търпение, упоритост, преглъщане на незаслужени обиди да продължим напред да го постигнем. Ако смята, че за мен е някакъв фетиш 88-ят мандат в парламента, се е объркала. Какви са тези дивотии, тая мисъл – някой щял да принуждава левите хора да се обединяват. Ако ще я правим насила тая работа, да не я почваме. Може да има възражения по идеите на някои колеги и по изказванията им, които не са достатъчно тактични. Хайде да не си намираме кусур, познаваме се и кой от къде е. Има по-лекомислени и по-леко говорещи, има по-задълбочени, които така не хвърлят думи. Ще намерим пресечни точки, важна е добрата воля. След като сте сяли омраза, между мразещи се хора на мен ми е ясно, че нито идеите ще са обединител, нито принципите, нито каквото и да било. Че ще има противници на процеса на единението в ляво, това е ясно. И че Корнелия Нинова беше един от най-яростните противници – това също е ясно. Това, което предстои не е да натрапи на Корнелия Нинова и кръга й Бузлуджа, явяването на Бузлуджа съвместно или в Стара Загора или всякакви други общи инициативи, те са необходими. Колегите от БСП имат странния навик да казват – БСП инициира, БСП предлага – в случая това не е вярно.“, каза още Татяна Дончева.

За формулата за лявото обединение Дончева обясни, че според нея на първо време това трябва да е коалиция.

„Мая Манолова говори за преучредяване, интересно е да я попитате какво включва тя и какво си представя. Защото „Левицата“ е създадена като коалиция. Коалицията може да има 4 партии, 14 партии, 44 партии, колкото искате, за колкото се разберем и се постигне съгласие. Какво значи да се преучредява? Тя не може да каже на БСП и който и да е друг да се преучредява. Ако иска да преучредява „Изправи се“ и да го прекръщава от „Изправи се“ в „Седни“, може и това да направи.“, каза още Дончева.

Цялото интервю с Татяна Дончева можете да чуете на звуковия файл.