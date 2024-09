„Левицата ще държи избягване на хора в листите, които имат зависимости с кръга на Делян Пеевски. Ние държим на това, защото в сегашната ситуация смятаме за крайно обезпокоително, че Пеевски има групи в групите и на ГЕРБ, и собствена група вече ДПС-Ново начало, и присъствието му в групата на БСП с агенти на влияние и то достатъчно мощни, разполагащи още с няколко депутати, смятаме за изключително рисково. Така че ние ще държим на това да бъде избегнато.“ Това каза в ефира на bTV Radio Татяна Дончева, лидер на „Движение 21“, което е част от коалицията „БСП-Обединена левица“ на тези предстоящите избори.

„За нас от левицата разделителната линия с Пеевски стои, защото смятам, че той е изключително опасен за българския политически живот“, каза още Татяна Дончева.

Ръководството на БСП и политическият съвет на коалицията ще решат с кои формации да си партнират за съставяне на кабинет, обясни тя.

Цялото интервю с Татяна Дончева за подготовката на коалицията за вота, дали лидерите на формациите трябва да са част от листите и как ще се отразят на представянето процесите в БСП - можете да чуете на звуковия файл.