„Има сблъсък между двете групи и те са всички за разчистване на сметки. Значи смъртта на Нотариуса, изваждането на политическите и магистратските връзки на Нотариуса, клуба СС, комисията, която беше направена в парламента да бъде хвърлена повече светлина, макар че магистратите няма много да искат да се заровят и то пазейки себе си е едната линия на сюжета. Това ,което се случи във вътрешното министерство и изваждането на тези снимки, обръщам специално внимание на обстоятелството, че това не е дело за контрабанда, която те движат, това е дело по компромати. Всякакви телефонни разговори може да има, но аз може да си водя телефонни разговори за всякакви сюжети, ако няма стока, която да се контрабандира, контрабанда няма. А тук всичко се развива по снимки, по рекъл-казал, всичко това навява на мисълта, че никой не търси престъпление, не търси извършители и виновни, а търси компромати.“ Това коментира пред bTV Radio Татяна Дончева, лидер на „Движение 21“, част от „Левицата“.

„Всичко започна преди много години, когато група политици пуснаха на върха на държавата организираната престъпност. Тя имаше много мощни покровители в лицето на кръгове на бившата Държавна сигурност, в лицето на подземния свят, в лицето на международните фактори, и на някои от сегашните млади кукловоди, които осигуриха на ГЕРБ светкавично място в Европейската народна партия. Във времето ГЕРБ, използвайки административния ресурс на държавата, се утвърди и стана един много нужен фактор на ЕНП за квотата попълване на евродепутати, за постигане на мнозинство при избиране на Еврокомисия, за разпределяне на европари, на всякакви подобни неща. След събитията през 2020-та, които разклатиха симпатиите към ГЕРБ и подрониха в международен план позициите на ГЕРБ, имаме 3 години творчески търсения в кавички, на общо взето биене на главата в стената, за да се намери някакво позитивно решение. ИТН в продължение на няколко парламента пропукаха кредита на доверие, работейки според мен за президентска република, и внушавайки, че парламентът не може да направи нищо или изповядвайки откровени тъпотии, как с 60-на гласа можеш да направиш правителство без значение на парламентарната подкрепа. В един момент президентът пое функциите на изпълнителната власт със служебни правителства, те също не бяха безспорни като обществен авторитет, също бяха под сянката на корупцията в определени назначения, в определени сделки и с големи проблеми във външнополитически план, защото започнаха събитията в Украйна и основните международни фактори от общностите, към които принадлежим искат безусловно подчинение на властта в България и подкрепа във всички начинания. Към изминалите 9 месеца, когато Продължаваме промяната получиха доверие, но не достатъчно, след като вече бяха профукали единия мандат, те трябваше да се докажат по-убедително, отколкото в първата си коалиция и не успяха да направят това, напротив, затънаха в серия скандали и простотии, които вече не могат да бъдат изтрити по никакъв начин. Нищ от онова ,което те наричат реформи не можа да се случи, защото става дума за неможещи хора, за неподготвени за властта със странен манталитет, които не разбират, че заемането на висок държавен пост предполага едно публично поведение, което е много по-обрано, много по-сериозно и сдържано, което предполага да внимаваш какво правиш, какви контакти поддържаш. Същевременно трябва да си дадем сметка, че ГЕРБ успя да опази своите разставени в продължение на 15 години хора по средните и ниските нива на управление, така че Продължаваме промяната също бяха подложени на своеобразен саботаж. Те си внушиха, че разковничето, ключът от решаването на ребуса е в смяната на ръководителите на службите за сигурност. Което не биха могли да направят, без съдействието на президента, само че президентът не показа склонност да им уйдисва на всякакви прищевки. Бащата на Кирил Петков имаше амбиции да бъде кадровик, нещо, което също е странно като действие, ангажирането на Алексей Петров, Бог да го прости, също във фазата на кадруването и преструктурирането беше една също лоша атестация. Обръщането на държавата и подреждането й трябва да стане като се извадят сфера по сфера професионални авторитети, които са базисно почтени и на които да бъдат възложени отговорностите, а не едни недорасли хора с инфантилен манталитет да се пробват и да твърдят, че правели реформи. Сегашният скандал в МВР и разбирането, че МВР е алфата и омегата е погрешно. МВР е една много важна институция, тя е свързана не само с честността на изборите, но и с усещането за стабилност в държавата, но така или иначе, те не успяха да се справят. Вярно е, че Калин Стоянов те го пропуснаха да проверят какъв е, той се оказа човек на ГЕРБ и ДПС, това е тяхна груба грешка. Но също така Кирил Петков назначи личния си шофьор като заместник-министър на вътрешните работи, а Лена Бориславова – своята приятелка, така че ПП-ДБ нямаха никого във вътрешното министерство, което да им казва какво става, нито да възпира, да речем Калин Стоянов. Те се обрекоха по начина, по който процедираха при попълване на състава на вътрешното министерство. Сега и да се тръшкат и да се търкалят по земята като малки деца на селски панаир е несериозно.“, каза още Татяна Дончева.

Цялото интервю за скандалите в МВР, за днешното претърсване на офис на депутата от ПП-ДБ Настимир Ананиев и за предстоящите избори, можете да чуете на звуковия файл.