Изход от сегашната ситуация в парламента и блокажа около избора на председател може да се намери, ако се променят позициите по отношение на Възраждане. Това каза пред bTV Radio Татяна Дончева, лидер на Движение 21, част от коалиция БСП-Обединена левица. Тя коментира днешното развитие в парламента, при което за шести път не беше избран председател, депутатите от ДБ не участваха в балотажа, а Делян Пеевски заговори за коалиция „Москва“.

„Не разчитайте в глупави ходове някакви дълбочини. Общо взето играят неможачи и дори тези, които имат желание и може би малко по-добри възможности да отиграят ситуацията, не могат. Причината е в парламентарното съотношение. Смятам, че прогнозите на ГЕРБ бяха също различни и неточни, не се ръководете от това какво е казал Пеевски. Колкото повече се коментира всяка негова простотия, толкова повече му се придава значение, което той няма. Въпросът е може ли да се излезе от това положение. Може, първо като спрат да гледат на Възраждане по един схоластичен начин, водени от това какво някой от Брюксел казал. В този смисъл смятам, че позицията по отношение на Възраждане е неточна и невярна и има начин с преговори, с подреждане по друг начин на приоритети да се постигне съгласие за управление на парламента, без това да бъде драма. И смятам, че там е разковничето, защото трябва да има една достатъчно голяма група, която да допълни, ако приемем, че не е възможно да се премести Пеевски и неговото отстраняване и изолиране от политическия живот като приоритет номер 1. Това е свързано с всички други декларирани приоритети – съдебни реформи, претенции за избор на ВСС и всичко, което се сетите. Сложността идва от обстоятелството, че има предварителни договорки и тези договорки между ГЕРБ, Новото начало и сегашното ръководство на БСП са пречка да се играе по-свободно, по-ефикасно и по-различно.“, посочи Татяна Дончева.

Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.