В ефира на bTV Radio, председателят на Съюза на съдиите Татяна Жилова коментира развитието на скандалите в съдебната власт, изявленията на главния прокурор от последните дни и второто искане на членове на прокурорската колегия на ВСС за освобождаване на Иван Гешев.

„В декларацията на УС на Съюза на съдиите, ние изрично посочихме, че действията на всички участници в тези събития от последните дни не само уронват авторитета на съдебната власт, но направо унищожават авторитета й. В тази ситуация няма никой в бяло. Както главният прокурор, така и неговият заместник Борислав Сарафов и ръководител на Националната следствена служба, така и г-н Ясен Тодоров, така и всички политически лица, за които вече бяха направени различни внушения и твърдения. Затова този въпрос трябва да бъде много старателно проучен и не случайно ние поискахме едно временно отстраняване на всички замесени – и на тримата – Иван Гешев, Борислав Сарафов и Ясен Тодоров, за да се осигури това обективно, всестранно и пълно разследване на фактите. Ние искахме не те да бъдат освободени трайно от длъжността, а да бъдат отстранени, само докато тече това изясняване на фактите. Едновременно с това призовахме Инспектората към ВСС да извърши проверка. Инспекторатът се самосезира само по отношение на Борислав Сарафов и Ясен Тодоров, и в същото време няма проблем да бъде извършена проверка и срещу главния прокурор, за да се оцени цялостната му дейност като административен ръководител на прокуратурата. Така че нещата са много комплексни, и това дали точно той и с кои точно действия - това е вече въпрос на преценката, която ще направят членовете на ВСС. Друг е въпросът дали може да се очаква от този състав на ВСС такова задълбочено и безпристрастно разследване на всички обстоятелства, предвид и заплахите, които отправя главният прокурор към членове на ВСС. Може би е по-добре нещата да бъдат изследвани от орган извън съдебната система, защото вредите, които се нанасят вече са толкова големи, че излизат извън рамките на прокуратурата и извън рамките на съдебната система, и засягат цялата социална и политическа действителност у нас“, посочи Татяна Жилова.

Цялото интервю с председателя на Съюза на съдиите можете да чуете на звуковия файл.