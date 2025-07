“Антикорупционната комисия има много предистория, която има проблемен контекст.” Това каза в ефира на bTV Radio Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. “Защото ако погледнем исторически, какви ли структури и институции не създавахме, за да се борят с корупцията? И ако се върнем в началото на века, когато се очерта България, че може да се присъедини към европейските си партньори, най- основният фокус беше да кажем този тип усилие - антикорупционно да бъде в под шапката на МВР. И това продължи някъде до 2008-ма година, когато пък беше създаден ДАНС, чиято функция беше да се противопостави на... така влиятелните сили във вътрешно министерство, да създаде нова независима супер агенция и една от целите й да бъде борбата срещу корупцията, освен организираната престъпност. След това при първото правителство на ГЕРБ се появиха идеите за допълнителни специализирани институции като специализираната прокуратура и специализирания съд. След това 2018-ма година пък се появи тази идея за независима антикорупционна комисия. След 2001-ва, когато дойдоха новите партии пък се появи идеята тази комисия да се превърне в основен инструмент, да се преструктурира и така нататък. И даже всъщност това беше причината да се запише като задължителна точка, условие, за да получим парите по Плана за възстановяване и развитие на Европейския съюз.”, допълни той.

Цялото интервю с Тихомир Безлов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.