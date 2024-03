„По принцип инцидентите предизвикват безспокойство, друг е въпросът, че ние имаме и политическа мотивация прекалено да се фокусираме върху подобни инциденти, ако се опитваме обективно да преценим каква е ситуацията в момента с бежанския поток, който започна след края на пандемията да нараства и бе рекорден през 2023-та, ако погледнем числата, потоците мигранти в Европа влизат през 3 коридора- Испания, Италия и Балканите, като на Балканите ние сме в нещо като 2 резервоара с Гърция. Обикновено когато Гърция намалява навлизането на незаконни мигранти, натискът в България се увеличава. В момента сравнявайки данните, България има до началото на март около 750 задържани незаконни мигранти, Гърция има над 8500. За сравнение миналата година България има почти 2 пъти повече за същия период. Гърция имаше малко повече от България. През 2022г. бяхме почти равни с Гърция. Така че очевидно потокът предпочита да минава през Гърция, отколкото през България. Каналджийските мрежи в България създадоха традиции и успяват да се превърнат може би в най-големият като участие на хора организиран престъпен пазар. Проблемът си го има, въпросът е да се конкурират тези потоци и да се избягва политизирането на темата, защото фокусът върху мигрантите се случи покрай частичното приемане в Шенген.“. това каза в интервю за bTV Radio експертът по сигурност от Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов.

„Мигранти в София и инциденти има от първата вълна 2013-та година. И тогава имаше различни инциденти, включително и убийство. През 2022г. имаше 5 убити полицаи при различни инциденти, но тогава не стана 2022г. тема, просто защото политическите партии не я разглеждаха като печелеща тема. София може да инвестира в още камери, може да създаде възможност МВР да наблюдават тези камери в реално време, съответно да правят по-бързи и ефективни оценки на ситуацията, но реалният проблем в София не е блоят на камерите или осветлението, или дали ще бъдат използвани повече полицаи в центъра на града. Проблемът на София е, че е една от точките, където се събират мигрантите, преминали турската граница и от тук започва вторият им етап – отиване до сръбската граница. Вероятно ако се направят по-големи усилия от страна на СДВР, бихме могли да ограничим използването на София като място, където се концентрират мигранти, идващи от други части на страната и преминаващи към Сърбия, но като цяло до момента този тип мигранти не са били криминален риск. Ако погледнете във времето, има относително малко инциденти с мигранти.“, каза още Безлов по повод мерките за повишаване на сигурността, които бяха обсъдени днес на заседание на Столичния общински съвет.

Цялото интервю с Тихомир Безлов можете да чуете на звуковия файл.