“Няма ясни европейски регламенти за крипто компаниите. Всичко още е в сивата зона. Тепърва ще се търсят регулации, някои страни просто забраниха криптовалутите, примерно като Китай”. Това каза в ефира на bTV Radio Тихомир Безлов от “Центъра за изследване на демокрацията”.

Той коментира и даренията към “Демократична България: “Нямаме някакви свидетелства, че нещо от “Демократична България” е направено да бъдат защитени. Сложно е да се отгатнат мотивите на дарителите, обикновено ние ги подозираме в някаква корист. Дали са просто симпатизанти или после е можело да си поискат нещо, няма как да знаем”, допълни той.

Цялото интервю с Тихомир Безлов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.