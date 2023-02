Много сериозен е проблемът с бежанските центрове у нас, коментира в интервю за BTV Radio експертът по сигурност Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. „Като погледнете статистиката им – има колонка самоволно напуснали. Това означава вие да излезете от бежанския център и да се опитате да продължите през западната българска граница. Тези самоволни напускания, които са между 50 и 500 седмично през лятото особено, това за да се случи, имате инфраструктура на каналджийски мрежи. Тоест да кажем такива градове като Харманли, като Любимец, очевидно около тях има инфраструктури и възниква въпросът нашите полицейски служби би трябвало тези мрежи, които извеждат, возят – постоянно да са им на монитора, но това не се случва изглежда“.

По повод поредните инциденти с мигранти, Безлов посочи, че през последните седмици има много рязък ръст на притока на бежанци.

„Сега какви са причините – дали просто топлото време, защото сезоните са много сериозен фактор през годините, както разбрахме, другият много важен фактор е вероятно турското земетресение. Турция пренасочва ресурси за справяне със ситуацията и не на последно място и нашите избори, защото МВР би трябвало също да пренасочва ресурси, за да осигури изборите, така че – да кажем, 3 в едно се случиха през последните 2 седмици. Иначе ако погледнете данните, миналата година спрямо тази година – официалните полицейски данни, разбира се, ние имаме към 42 % спад на регистрираните мигранти, които са минали незаконно през страната и са заловени, тоест това, което можем да обобщим е, че натискът, който имахме през 2022-ра не е преминал, мигрантите от Турция към Балканите продължават да се опитват да преминат. Има известни размествания по отношение на останалите 2 входа да ги наречем към ЕС – Испания и Италия. В момента Италия е номер 1. Миналата година Балканите бяха номер 1 – горе-долу половината от незаконните мигранти в ЕС бяха влезли през Балканите. Примерно при 330 хиляди незаконни мигранти, горе-долу 145 хиляди бяха числото на влезлите през Балканите“, каза още Тихомир Безлов.

Според Безлов, в някои случаи има достатъчно доказателства, че трафикантите на мигранти са получили подкрепа от страна на охраняващите границата, но в други случаи групите са преминали, без да бъдат забелязани. „Нашата граница, граничните ни съоръжения не бяха доизградени и не са поддържани достатъчно добре. Освен оградата говорим за камери, сензори, и цялата тази интегрирана система за наблюдение, което се изгражда примерно от 2007-ма година“, посочи Тихомир Безлов.

„Ако се върнем до 2013-та, когато започнаха първите големи бежански вълни през България, това, което виждаме – обикновено се залавят изпълнителите, тези, които превозват, водят мигрантите, настаняват ги по домовете си, обикновено по-високите нива, финансиращите, лицата, които осигуряват предаването на парите, хората, които организират между страните прехода – от Турция към България, от България към Сърбия и след това към Германия – това е най-високият слой. Както виждате, той много рядко е засяган и последния случай, който имахме със задушените 18 афганистански граждани – в рамките на няколко дена бяха идентифицирани основните участници в тази криминална група, която беше предизвикала този инцидент, но вижте до къде спряхме – до организатора, действително високо ниво, но ние не знаем как той е получил въпросната афганистанска група, кой е организирал от Турция, към кого е трябвало да бъде изведена към Сърбия – това не го научихме. Видяхме, че има афганистанска връзка през съпругата на организатора, но до там стигнахме. Макар че имаме подозрения, че бивш граничен служител, за който се коментираше, може би участва в пропускането на тези мигранти през граница, но не видяхме детайли – как се е случило, какви са отговорностите. За мен едно от нещата, които се случваха навремето – големи камиони, бусове, би трябвало да се спират и проверяват от патрули на втора линия след граничната зона, през лятото непрекъснато се правеше, сега не е ясно – забележете колко случаи има в рамките на последните седмици, може би са 10-на буса и камиони, които са се движили в тези рискови региони. Не е ясно спирани ли са, проверявани ли са“, каза още експертът по сигурност.

Цялото интервю с Тихомир Безлов пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.