„Толкова тежък, зловещ, потискащ криминален инцидент ние нямаме през последните 40 години, включително през целия преход. Има криминални инциденти от типа на свързани с организирана престъпност, Бай Миле – бяха 6 убити, при 8 участници, които извършиха това убийство през 2004-та, Стоил Славов – имаше един взривен асансьор с 4 човека пак 2004-та. Имаме толкова много мъртви, но не сме имали толкова особен инцидент, свързан с хипотеза за – да го наречем колективно самоубийство, съответно силно недоверие към институциите и политизация на този криминален инцидент, покрай това, че беше свързан с различни имена, които имаха връзка с убитите или самоубитите, зависи кой коя от версиите ще хареса и това се случва на фона на политически вакуум, имаме на практика правителство в оставка, МВР не знае кой ще е следващият министър да кажем след 2 седмици и има действително вакуум с отговорността – кое да се публикува, как да се каже, какво да се направи. Така че много бих казал тягостна ситуация цялостно. И не мисля, че каквито и факти да се появят, обявени от институциите, ще доведат до някакво подобряване на доверието в случая.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията за случая „Петрохан“.

„Институциите вероятно биха могли да си свършат по-добре работата, но това ни е реалността. Не казвам, че трябва да й се радваме, по чудеса не можем да очакваме.“, каза още Тихомир Безлов. Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.