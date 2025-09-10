„Много е противоречиво това, което се случва почти цяла седмица, утре ще стане цяла седмица. Първоначално това, което се появи беше преди всичко през медиите, на практика на 4 септември. След това се появи официална версия, появиха се контракоментари от опозиционни партии, опозиционни политици, от фейсбук групи. Основният проблем е, че това, което научаваме обикновено е през някакви медии и социални мрежи, включително клиповете, фрагменти от клипове, интерпретации какво точно виждаме. За съжаление, това, което се случва при тези инциденти, те се политизират. Така беше и при случая във Варна, така беше и при случая в Хасково, да го наречем – хората се разделят на две и за съжаление нито един от случаите до момента нямаше окончателна експертна гледна точка, която горе-долу да ни предложи нещо, което е приемливо за по-голяма част от хората, които се интересуват от проблема. Това, което си мисля, че би трябвало да се направи някакво усилие да има независимо разследване, и това е сложно да се каже как ще стане в България – ние не вярваме в институциите си, особено на съдебните – прокуратура и съд. Така че примерно ако говорим от това, което има страната като възможност – едно разследване през следствието, за да не е през МВР, защото така да кажем - вътрешна сигурност, инспекторатът на МВР са подчинени на министъра, той очевидно е страна в този случай, от друга страна нали доколко ще повярваме на подобно разследване е доста съмнително, но трябва да се опитаме да имаме оценка през някакви експерти, които да видят тези записи. От днешната пресконференция на министъра доколкото разбирам, говорим за един запис, нямаме няколко.“ Това коментира пред bTV Radio Тихомир Безлов, експерт по сигурност от Центъра за изследване на демокрацията, по повод случая в Русе с побоя над полицейския шеф в Русе Николай Кожухаров.

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.