Убийството на полицая е по-скоро нещастен случай, такъв инцидент не е имало по европейските граници. Това заяви пред bTV радио експертът по сигурност от Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов. „Каналджиите избягват насилие, защото това пречи на бизнеса. Последните година и половина - две има ръст на незаконните мигранти, които преминават през Турция. Можем само да спекулираме с външните причини. Един от проблемите е, че Турция премахна трите линии, които възпираха мигрантите да преминават в България, Сърбия също облекчи мерките. Другият проблем е това, което се случва в България – политическата криза, недофинансирането на охраната на българо-турската граница“.

„Според мен номер едно усилие трябва да бъде да се договори отново сътрудничество на същото ниво като предишните години с Турция, да се потърси помощ от Фронтекс за осигуряване на европейските граници. Изключително важно е да се възстанови поддържането на тази система, която бе изградена за наблюдение и другите системи с различни сензори, които съобщават за приближаване на мигранти. Трябва да се види този проблем с лоялността на граничните полицаи. Има примери за свързаността на гранични полицаи с каналджийските мрежи“, коментира още Тихомир Безлов.

Цялото интервю на Надежда Василева с Тихомир Безлов можете да чуете в звуковия файл.