„Българинът все по-често посяга към бързите кредити отново, за да запълни дупките в семейния бюджет. Това е много грешна политика, която дългосрочно води до сериозни финансови проблеми на семействата и домакинствата.“ Това каза в ефира на bTV Radio кредитният консултант Тихомир Тошев.

„През последния месец се увеличават значително хората с повече от 4-5 бързи кредити или няколко потребителски“, каза той.

По думите му идва и краят на ниските лихви по кредитите. „Очакванията са, че покачването на лихвите ще започне от началото на следващата година, като стъпките да не бъдат много големи. Много вероятно е в края на следващата година лихвите по ипотеките да са 3,5-4%, но това е само прогноза. При потребителските кредити също може да има покачване“, обясни кредитният консултант.

