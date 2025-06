„Това, което виждаме е, че пазарът продължава да е изключително активен, какъвто всъщност е последните няколко години, но и тази година вървим с ръстове спрямо предходната години и най-вероятно ще отбележим поредната рекордна година и по брой сключени сделки, и при по-високи цени на имотите, за съжаление на хората, които очакват, че цените на имотите ще спрат да растат и някои- че дори са твърде високи и биха паднали, но все още желаещите да купят са много повече от желаещите да продават, което е всъщност една от причините за този ръст на цените на имотите от началото на годината. Другите причини са естествено - излязоха данните за безработицата, продължаваме да сме с исторически ниски нива на безработицата, ръстът на доходите през последните няколко години е двуцифрен също, спестяванията в банковата система на българите вече са над 90 милиарда лева, всички тези фактори и ниските лихви по ипотечните кредити са причина да имаме такава активност на пазара на имоти. А цените растат, защото търсенето е голямо, а предлагането малко. Наистина не е редно да се говори за проценти и да се обобщава, защото са различни пазарите в различните квартали на София, различни са пазарите в цялата страна, има малки градове, в които цените на имотите вървят надолу, продължават да се обезлюдяват, цените вървят нагоре в големите градове, а в София в различните квартали все още е възможно в начален етап на строителство, така наречените покупки на зелено, да се намерят в крайните квартали дори цени под 2000 евро, но за София все по-малко стават такива оферти, и повечето оферти са над 2000 евро на квадрат. В един и същ квартал в различни сгради цените на апартаменти могат да се различават с 1000 евро, ако единият е за ремонт, в лошо състояние, пък другият е скоро ремонтиран, с ново обзавеждане. Цените растат, между 10 и 15 % е ръстът от началото на годината в различните квартали на София. И за съжаление този ръст ще продължи най-вероятно, един от двигателите е точно влизането в еврозоната, у много хора съществува страхът, че и имотите ще поскъпнат след минаването към еврото.“ Това каза в ефира на bTV Radio кредитният консултант Тихомир Тошев.

Цялото интервю за очакванията за пазара на имоти след влизането в еврозоната можете да чуете на следващия звуков файл.