“Тегленето на бързи кредити и влошаването им започна по време на ковид кризата и след това заради инфлацията. Хората по-трудно започнаха да връзват бюджетите, особено тези с по-ниски доходи” Това каза в ефира на bTV Radio кредитният консултант Тихомир Тошев. “Дори и хората със средни финансови възможности посягат към бързи пари, с които да си купят нещо, което дори не е необходимо за домакинството. Фирмите за бързи кредити започнаха да предлагат все по-големи суми. Голямото оскъпяване, което имат тези кредити е основната причина хората да изпадат в невъзможност да ги обслужват. При нас - кредитните консултанти всеки ден имаме от 3 до 5 случая на хора, които са изтеглили 6-7-8 бързи кредити и вече не могат да ги обслужват. Имахме рекорден случай, при който клиент беше успял да изтеглил 56 бързи кредити. Не трябва да се посяга към бързи кредити за големи суми и маловажни неща”, допълни той.

Цялото интервю с Тихомир Тошев може да чуете в прикачения звуков файл.