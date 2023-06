Има тенденция за спад на сделките с имоти, коментира пред bTV Radio кредитният консултант Тихомир Тошев.

„Категорично можем да кажем, че това е тенденция, защото миналото тримесечие е трето поредно, в което виждаме спад на броя на сделките с имоти. Естествено това не трябва да го генерализираме като някакъв много сериозен проблем на пазара, защото пазарът много нарасна последните години. Ковид, въпреки очакванията, ако върнем и почнем да гледаме какво излизаше като статии в началото на ковид, как той ще срине пазара на имоти и т.н., ковид обаче подейства обратно на пазара на имоти – той тръгна нагоре. Хората почнаха да търсят по-големи жилища, къщи около големите градове. След това започна войната и инфлацията и това пак не доведе до някакъв сериозен спад, а напротив – пак малко нагоре вдигна търсенето. И когато един пазар генерира 2 години толкова голям ръст на сделките сега е нормално той да почне да се нормализира. Така че – да, броят на сделките пада и можем да кажем, че ако гледаме най-силния период на 2021-ва година, спадът е с около 20-25 % са по-малко сделките сега, но това по-скоро е един нормален пазар, който се нормализира, защото пък големият брой сделки и голямото търсене доведоха до този сериозен ръст на цените на имотите – виждаме по различни оценки, че този ръст е между 20 и 25% спрямо последната година“, посочи Тихомир Тошев.

Той не очаква, че имотите като цяло ще поевтинеят, но посочи, че продавачите правят отстъпки от първоначалната цена: „Лично не очаквам, че цените на имотите като цяло ще паднат, защото имаме стабилно търсене, надвишаващо предлагането, второ – инфлацията, ръстът на цените на строителните материали, сериозният ръст на труда в строителството не позволява много жилищата, които са в строеж сега, цената им да се сваля. Но със сигурност заради намаления обем сделки, заради това, че купувачите в момента са настроени в никакъв случай да не купуват на всяка цена, и да плащат всяка висока цена, поискана от продавачите, ние виждаме, че последното тримесечие 60% от сделките са станали с отстъпка в цената, която е искал продавачът между 5 и 10 процента. Тоест като цяло не очаквам, че ще има спад в цените на имотите, но все по-често продавачите ще намаляват цената в преговорите с купувача до там, докато се срещнат интересите на двете страни“.

Цялото интервю с кредитния консултант Тихомир Тошев можете да чуете на звуковия файл.