“Данните от Агенция по вписванията показаха, че за миналото тримесечие, второто тримесечие на тази година, София има 10% ръст на сделките с имоти спрямо същото тримесечие на предходната година.” Това каза в ефира на bTV Radio кредитният консултант Тихомир Тошев. “В различните градове от страната то варира между 0 и 10%. Средно за страната е три процента. Дори и при толкова много започнати строежи, това търсене генерира сделки. Имайте предвид, че при новото строителство даже сделките са отложени, тъй като хората сключват предварителен договор на много начален етап, а самата сделка и прехвърлянето на имота се случва в повече случаи след АКТ 16. Така, че ние ще видиме и през следващите няколко години излизане и приключване на сделки за ново строителство. Нормално е, когато няма достатъчно предлагане на готови апартаменти, защото да, факт е, че най-много хора от тези желаещи да купят търсят готов апартамент, по възможност обзаведен, по възможност веднага да влязат да живеят в него. Но поради липсата или много малкото предлагане на такива имоти, търсенето се насочва и в посока ново строителство, покупки на зелено и там също има сериозен ръст.”, допълни той.

