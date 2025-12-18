„Последните 3 години ръстът почти всяка година доближаваше 20%, най-често между 16 и 20% растяха, тази година в някои райони на големите градове имаме поскъпване с около 20%. Средно аз мисля, че тази година ще отчетем поскъпване с между 16 и 18% също. Така че, имаме години със сериозен ръст на имотите, но същата тази статистика, която коментирате, показва, че сме доста с над средния ръст на доходите в Европа. Последните няколко години доходите на българите нараснаха с по-бързи темпове и това доведе до тази сигурност, която нашите сънародници чувстват, купувайки имоти в момента.“. Това каза в ефира на bTV Radio кредитният консултант Тихомир Тошев.

„Много са прогнозите. Повечето анализатори на пазара се пускат по тази линия, че всички страни след присъединяване към еврото, следващите години цените на имотите вървят нагоре. Това се случи, последната страна, която беше е Хърватия, истината е, че има само една страна- Литва, която опровергава това правило, в която е имало спад на цените на имотите след смяна на валутата, но във всички други страни има покачване на цените на имотите и по-бърз ръст на доходите. Ние обаче генерирахме доста сериозен ръст на цените на имотите последните 3 години. Аз по-скоро смятам, че няма да видим такова покачване догодина, а по-скоро задържане около тези нива на цените, които се постигнаха тази година, а следващите 2 до 3 години ще започне по-плавен ръст нагоре на цените на имотите.“, посочи Тихомир Тошев на въпрос дали догодина цените на имотите ще продължат да се увеличават, след влизането ни в еврозоната.

