България може да стигне до най-тежката криза от 25 години насам, ако влезем в поредна спирала от избори. Това каза в ефира на bTV Radio Тома Биков - кандидат за депутат от ГЕРБ-СДС, водач на листата им в 24 МИР-София.

“В тази ситуация България трябва да има проевропейско и антикризисно управление. Ние ще положим всички усилия да има такъв формат. Дали той ще бъде коалиционен, програмен, на малцинството и т.н., трябва да видим първо резултатите. Със сигурност ще предложим изключително сериозен кабинет и програма за управление, каквато вече имаме”, заяви той.

„Ще предложим възможно най-приемливата форма, която да се ползва със сериозна обществена подкрепа. Нито едно действие, което следващото правителство предприеме, ако не се ползва с обществена подкрепа, няма да има достатъчно голям ефект. Просто трябва да консолидираме българското общество и да започнем да решаваме важните проблеми”, допълни той.

Биков отказа да заяви кой биха предложили от ГЕРБ-СДС за министър-председател, ако спечелят изборите.

„Не изключваме нито една възможност. Ние сме отговорна формация и знаем, че в този момент не бива да изключваме нищо, но Бойко Борисов няма да бъде човекът, който ще раздели българското общество“, каза той.

Цялото интервю с Тома Биков пред водещата Тереза Захариева може да чуете в прикачения звуков файл.

Your browser does not support the audio element.

По време на предизборната кампания bTV Radio ви срещa с представители на гражданската квота и водачи на листи на 8 партии, които са на челните места в последното изследване на "Маркет линкс". Националното проучване е финансирано и реализирано съвместно от БТВ и Маркет Линкс, проведено сред сред 1024 лица над 18 г. в страната, в периода 17 - 23 септември тази година по методите на пряко- лично интервю и онлайн анкета. Според него, ако изборите бяха днес ГЕРБ/СДС биха получили 23,7% от гласовете, “Продължаваме промяната” – 16,9%, ДПС – 12,3, БСП - 9,9%, “Възраждане” – 8,7, Демократична България – 7,8%, “Има такъв народ” - 3.9%, “Български възход” – 2,5.