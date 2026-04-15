„Не съм оптимист, че след изборите ще има стабилно правителство, съдейки по изявленията на основните политически сили.“ Това каза в ефира на bTV Radio кандидатът за депутат от ГЕРБ-СДС Тома Биков.

„Надявам се да бъда опроверган, защото ситуацията е изключително сложна. България не само е без приет бюджет за 2026 г., но и структурата на бюджетите от последните години е компрометирана и се нуждае от сериозна реформа, за да отговаря на новите реалности“, посочи той.

По думите му предизборната кампания показва липса на готовност за диалог. „Само дни преди изборите виждаме твърди позиции от страна на основни политически сили – откази за разговори и очертаване на поредни „червени линии“, каквито наблюдаваме вече при няколко поредни вота“, коментира Биков.

„В крайна сметка има два възможни сценария – коалиция, която ще разочарова част от избирателите, или нови предсрочни избори, които вероятно ще разочароват всички. Това означава страната да продължи да затъва в политическата криза и да остава без ясна посока в изключително сложна международна обстановка, когато са необходими трудни решения и обществена консолидация“, допълни Тома Биков.