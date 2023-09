“През последните часове преживяхме воден ад” Това каза в предаването “Важното, казано на глас” по bTV Radio Тони Маринова, която се намира в Царево.

“От полунощ започна да вали невероятно силно и не спря. Лицата на хората, които наблюдавах след като спря дъждът бяха изпълнени с ужас. Нямахме обхват, нямахме ток и телефони. Пораженията са огромни. Всички с мазета и с по-ниските части имат поражения. На къмпинг Нестинарка е някакъв ад”, каза още тя.

Цялото интервю с Тони Маринова пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.