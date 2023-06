„Не мисля, че е чак толкова сложно и трудно, но трябва да се има предвид, че всичко се разглежда в комплект и се търсят някакви баланси. Това са 2 коалиции в комплект с трета коалиция, май горе-долу. Аз го отдавам на това. Това е едновременно като игра на шах, но и игра на табла. Понякога правиш ходове, местиш на едно място да видиш как ще се променят позициите на друго, по аналогия със шаха, но понякога като на гюлбарата прескачаш напред, или като на тапата затапваш, или като на обикновената табла правиш капии.“ Така кметът на столичния район „Средец“ Трайчо Трайков, издигнат от Демократична България, коментира пред bTV Radio напрежението около назначенията във властта. Той е и бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма.

Вчера в социалните мрежи Трайков обяви, че има необходимата квалификация, програма и решителност и би предложил услугите си за областен управител на София, така и така ще се назначават нови областни управители. Днес допълни, че няма аспирации за този пост, но вижда, че отсъства желание да се изпълни решението на Столичния общински съвет за паметника на Съветската армия.

„Съдейки по коментарите и разговорите, които имах по този повод, всички, за които е предназначена тази информация са ме разбрали много добре, така че всичко е без драми. Мисля, че посланието е добре чуто и най-накрая имаме възможност да предполагаме, че по някакъв начин ще се следват процедурите и ще се спазват правилата в държавата и в града.“, посочи Трайков.

Той коментира и защо според него не се изпълнява решението за преместване на паметника на Съветската армия: „Аз имам теория, която съм споделял – че тъй като зад нея стои посолството на Руската федерация и посланиците, въобще цялата мека или обективирана сила или влияние, които имат в България. Дори съм си позволил да предположа, че по тази причина така бързо бяха премахнати Мавзолеят и монументът пред НДК, просто защото зад тях не стои посолство и се оказа, че някак си нито големината, нито значимостта им за градския пейзаж и за историята, това често се изтъква като довод, са чак толкова голяма пречка, когато искаме да реализираме едно или друго градоустройствено или свързано с историческата памет решение.“

Цялото интервю с Трайчо Трайков за назначенията във властта, за предстоящите местни избори и за номинацията на Васил Терзиев за кандидат-кмет на София от ПП-ДБ и Спаси София, можете да чуете на звуковия файл.