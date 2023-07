"В София има няколко десетки хиляди празни апартаменти" Това каза в ефира на bTV Radio Страхил Иванов - управител на една от големите агенции за недвижими имоти. "Собствениците на тези апартаменти плащат данък сгради, такса смет. Те са инвестирали едни пари, които смятат, че са добра инвестиция и, че тази инвестиция съхранява техните пари, но не им носи никаква доходност. Ако се направят едни разчети за тези апартаменти с колко пари биха постигнали наемна цена, която да им възвърне инвестицията от вложението по отношение на оборудване и пускане на апартамента под наем в рамките на около 4-5 години, могат да си върнат тези средства. През това време може апартаментът да бъде продаден, заедно с наемателите като инвестиционна сделка, при която имаш възвръщаемост", допълни той.

