“Ние от ДПС не се чувстваме в политическа изолация и виждаме, че всички политически партии накрая вземат решения, които ДПС отдавна сме предложили. Политическите партии, независимо от своите различия, трябва да седнат и да си говорят” Това каза в ефира на bTV Radio кандидатът за депутат от ДПС и водач на листата във 23-ти МИР в София Валентин Тончев.

“Не мога да приема, че в 21 век ние трябва да правим политика на база личностни взаимоотношения. Политика се прави на база на приоритети, важни за развитието на страната. На база на тези приоритети се формират коалиционни правителства. Не случайно българският народ четири пъти отиде да гласува и даде своята оценка на политическите партии”, допълни той.

