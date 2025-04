„Синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“ се запозна подробно с идеята на министър Вълчев и изразяваме принципна подкрепа на идеята за осигуряване на безплатно второ висше образование, но тук искам дебело да подчертая – имаме тук някои изисквания, и те са: при условие, че второто висше образование е ограничено до ясни дефинирани приоритетни професионални направления. Не например 70 % от специалностите да бъдат такива. И на следващо място – разбира се, трябва да се спазват задължително няколко условия и гаранции. За да може да се реализира успешно тази мярка е необходимо да има на първо място образователна политика, която да бъде разработена в подкрепа на обществения интерес. В смисъл въвеждането на целево безплатно второ висше образование би имало полза само тогава, ако то отговоря на реалните нужди на пазара на труда, тогава когато този пазар на труда отчете, че има много сериозен недостиг на специалисти в редица ключови сектори – здравеопазване, образование, инженерство, корабоплаване, ядрена физика. Тогава, когато имаме също така потребност от устойчиво развитие на регионите, на следващо място – когато имаме нужда от преквалификация и повишаване на квалификацията на работната сила за подобряване на живота на гражданите. Ние с вас знаем, че не бихме записали второ висше ей така, само заради спорта. И различните тълкувания и интерпретации за това, че видите ли, държавата ще плаща второ висше, за да има вечни студенти, това няма да се случи. Много са малко хората, които са завършили едно висше и ще искат да бъдат вечни студенти и да не се реализират.“ Това каза в интервю за bTV Radio доц. Валери Апостолов, председател на синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“ и преподавател в Университета за национално и световно стопанство, за законодателните предложения за безплатно второ висше образование за приоритетни професионални направления и защитени специалности.

