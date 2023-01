Има такъв народ не е отбор, Слави Трифонов е едноличен собственик, коментира в интервю за bTV Radio журналистът Валери Найденов. Според него ИТН трудно ще прескочи 4-процентната бариера за влизане в парламента и една от причините е, че Трифонов е изневерил на това, което е обещавал на хората.

„Той е едноличен собственик и управител на партия. Всички партии в момента са като еднолични дружества. Примерно ГЕРБ без Бойко Борисов не е ГЕРБ, или пък Продължаваме промяната без Кирил Петков и Асен Василев – няма такава партия, това е тяхна собственост и всички под тях козируват и слушат. Много добре знаем, че всички, които влизат под най-върховното ръководство, подписват декларации, че ще слушат и дават и гаранции – някои подписват записни заповеди и други подобни, които ги задължават да козируват и да слушат. Това не са отбори, това са йерархии, които са собственост на този на върха.“, посочи Валери Найденов.

Журналистът е скептичен, че някоя от партиите, които през последните години изпаднаха от парламента, ще има шанс да се върне: „Те бяха изоставени от избирателя. Избирателят има нужда от нещо ново, няма да търси нещо старо“.

По отношение на инициативата на ИТН за референдум с въпрос да се произведат ли избори за Велико народно събрание, което да реши дали да бъде променена формата на държавно управление от парламентарна на президентска република, Валери Найденов смята, че идеята е доста мъглява.

„Истинската цел на това мероприятие е да се получи инфлация на идеята за референдум, тъй като в момента се събира и друга подписка за друг референдум – на Възраждане, за референдума за еврото. Възраждане предлага да се отложи влизането в еврозоната. Аз лично смятам, че това е много правилно, тъй като по време на двуцифрена инфлация да се добави още инфлация, която безспорно идва след влизането в еврозоната, ми се струва много неприятно за народа. Но разбира се, за банкерския елит това е добре и ако погледнем какви хора Слави предлагаше за постове и за премиер, виждаме, че той работи за този банкерско-тарикатски елит, всички бяха такива. Така си го обяснявам аз. Създава се контрареферендум – по някакъв начин интересът да се раздвои – с референдума на Възраждане. Първо не виждам защо КС трябва да допусне, както и парламентът, такова допитване, защото изрично пише в закона за допитванията, че не могат да се подлагат на референдум въпроси от компетенцията на Велико народно събрание, само на обикновено Народно събрание. Те по тарикатски начин заобикалят това ,като предлагат референдум на тема дали обикновеното Народно събрание да свика ВНС, а то да промени формата на управление в това, което наричат президентска република. Това са 2 въпроса, вкарани един в друг, според мен КС такова късо съединение няма да разреши. Ако се разделят пък, първият е безсмислен, вторият е забранен, противоконституционен. Така че – мисля, че така ще завърши тая работа. Втората мъглявост е самото понятие президентска република. Навсякъде, където има силна президентска власт, тя трябва да бъде балансирана със силен парламент, който да бъде избран с мажоритарен вот. Там, където има силен президент и парламент, избран с пропорционален вот, много бързо се отива към диктатура. Примерите са много. Това само по себе си е много лоша идея, ако трябва да се засили, аз лично смятам, че президентът може да получи още някои правомощия, да се засилят неговите функции, но това задължително трябва да бъде балансирано с мажоритарно избран парламент. Мажоритарните избори са тези, които веднага ще разрешат кризата, в която се намираме в момента и това се показва от политическия опит на демокрациите, но просто нашият елит твърдо отказва подобно нещо, поради простата причина, че никой от тези, които ръководят партиите не иска да се подложи на народния вот, той иска мястото му да е гарантирано като води листата. Самият Слави не му е ясно какво разбира под президентска република, не разбира политическия език и цялото нещо е една мъгла, насочена срещу другия референдум на Възраждане“, обясни още Валери Найденов.

Цялото интервю на Валери Найденов пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.