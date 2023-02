“Има спекула при цените на храните, макар че пазарните фундаменталисти отричат спекулата като такава” Това каза в ефира на bTV Radio икономическият съветник на КТ "Подкрепа“ Ваня Григорова. “За тях това е нормална и стандартна възможност на производителя и търговеца да слага, каквато си иска надценка, стига пазарът да може да я поеме. Тоест ние да продължаваме да плащаме. А ние продължаваме да плащаме, защото големите вериги задават нивата на цените на основните продукти и дали гласно или негласно те са се разбрали какви да бъдат, което очевидно им помага да предлагат големи надценки”, допълни тя. Според Григорова мерките, които предлага служебното правителство няма да доведат до сериозно намаляване на цените.

