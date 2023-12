Общинските съветници от местната коалиция „БСП за България“ могат да участват в мнозинство за вземане на решения в Столичния общински съвет, само при ясни гаранции, че техните приоритети са припознати от ПП-ДБ и Спаси София. Това каза в интервю за bTV Radio общинският съветник и кандидат за кмет на София на последния вот Ваня Григорова.

„Зависи дали нашите приоритети ще бъдат припознати от ПП-ДБ-СС, на единствената среща, която имахме от управляващата коалиция казаха, че и те като нас смятат, че комуналните услуги трябва да бъдат върнати в обществени ръце. И привидно това би трябвало да означава, че приоритетите ни се припокриват. В същото време те казаха, че да, искат това, искат да се върне водоснабдяване, озеленяване, канализация, осветление, в общински ръце, но първо трябва да изградим капацитет. Когато отговорът е – Тате ще ти купи колело, но друг път, няма как – ние не сме деца, за да се вържем на такова кухо обещание. Ако те смятат, че някои наши приоритети се припокриват, трябва да сглобим график, в който да е ясно кога какъв доклад ще бъде внесен, как ще бъде гласуван в комисиите и след това на заседание на СОС. Тоест искаме ясни гаранции, че имаме припокриване на приоритетите. В противен случай се очаква ние да подпишем празен чек, което няма как да сторим.“, посочи Григорова.

На въпрос какво решение вижда за изход от политическата криза в СОС, Григорова отговори:

„След този подход, който прилагат управляващите в Столична община няма как да се стигне до каквото и да било решение. Вие помните миналата седмица, когато пак не беше избран председател на СОС, ние заявихме, че очакваме в идната седмица – тоест тази, която вече изтече, да се водят интензивни преговори между отделните групи, за приоритетите на всяка от тях и да видим къде са пресечните точки. За съжаление към момента не беше свикана и организирана нито една среща, а когато няма диалог, когато няма дебат, очевидно е, че няма как възелът да бъде развързан. Какво може да се случи според мен – следващите дни до заседанието на СОС би трябвало да има интензивни преговори, първо да е ясно дали ПП-ДБ-СС търсят коалиционен партньор, защото това е единият вариант и това е политически стандартният подход – да намериш коалиционен партньор, с който да гарантираш мнозинство и да прокарваш общи визии и политики, или те ще се опитват да организират, да намерят, ситуационни мнозинства по отделните теми, по които трябва да взема решения СОС. Това са 2 различни подхода, но към момента ние не знаем какво искат ПП-ДБ-СС.“

По отношение на думите на столичния кмет Васил Терзиев, че без СОС да започне работа, може да се стигне до финансови щети, Ваня Григорова коментира:

„Трудно можем да кажем какво забавяне би било фатално и за какво би било фатално, тъй като ние до момента не разполагаме с никакви документи извън това, което и вие чухте от г-н Терзиев. Ние поискахме да видим доклад на кмета, какви са средствата, които не достигат, говореше за 77 милиона лева за водния цикъл, и как ще загубим средства европейски, ако тези 77 милиона не бъдат разплатени. Ясно е, че от 2 изречения няма как да придобием представа за какво точно говори г-н Терзиев, за съжаление ние нямаме достъп към момента до данни и документи, които той твърди, че има.“

Цялото интервю с Ваня Григорова за патовата ситуация в Столичния общински съвет и оценката й за бюджета за следващата година, можете да чуете на звуковия файл.