„Няма нищо сигурно в този живот, особено в тази политическа турбуленция, която изживяваме през последните няколко години, но г-жа Йотова има нелоши шансове да победи на следващите президентски избори и да бъде следващия редовно избран български президент – жена. Но разбира се, нейното представяне електорално ще бъде следствие и от политиките, и до голяма степен одобрението или неодобрението към политиките на Прогресивна България, тъй като вече тази омая, в която беше българският избирател, до известна степен започва да се разсейва, и това е нормално. Тъй като докато един човек и една формация не е управлявала пряко, всеки вижда в заявките й това, което иска да види, сега ще се види какви са позициите, които заема Прогресивна България и г-н Радев конкретно.“ Това коментира пред bTV Radio Ваня Григорова, председател на сдружение „Солидарна България“ и общински съветник в Столичния общински съвет.

На въпрос доколко политиката на Прогресивна България към момента отговаря на очакванията на левите избиратели, Ваня Григорова отговори: „С променлив успех. Част от действията отговаряха на предварително дадените заявки, но да речем буди много сериозно неудовлетворение фактът, че те премахнаха механизма за минималната работна заплата и все още не се разбира в пълнота, опасявам се, но и промените, свързани с трудовия стаж ще се усетят скоро, когато започнат да действат, така че това до известна степен ще помрачи подкрепата на левия избирател и работниците към Прогресивна България и те се надявам да си дават сметка за това, защото те още в предизборната кампания казваха – трябва да има по-справедлив механизъм, но под справедлив, различните хора разбират различно. И никой от работещите хора не е смятал, че справедливо за ПБ е да премахне един механизъм, който гарантира ежегодното увеличение на минималната работна заплата, което без никакво съмнение оказва влияние върху всички останали работни заплати.“

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