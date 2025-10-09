„С част от дейностите „Софекострой“ може да помогне, дори в момента има камион на „Софекострой“ който помага в Люлин, но сами разбирате, че един камион е крайно недостатъчен, за да може да се компенсира липсата на основна фирма, която да извършва дейностите. Писмото на „Софекострой“ е от 27 март 2024г.и е адресирано до председателя на СОС и едва сега кметът Терзиев се сети, че има общинско дружество, което би могло да поеме дейността по сметосъбиране и сметоизвозване, което е меко казано престъпно бездействие от страна на кмета Терзиев и неговата администрация. Защото ако дружеството беше укрепено още в началото на мандата, нямаше да стигнем до тази криза, която е в момента.“ Това каза пред bTV Radio независимият общински съветник Ваня Григорова за решението общинското дружество „Софекострой“ да може да закупи техника за 9 млн.лева и дали това ще помогне за решаване на проблема с боклука.

На въпрос какво ще се случи в други столични райони, където също изтичат договорите за сметосъбиране, Григорова посочи:

„Аз не очаквам нищо положително, тъй като в крайна сметка в обществената поръчка, която беше обявена, присъстват 7 зони, но те обединяват по няколко района в себе си, тоест почти цяла София е в тази обществена поръчка, а обществената поръчка както стана ясно, се провали. По думите на г-н Терзиев се провали поради факта, че цените, които са дадени – всички цени са над обявената прогнозна цена. Заместник-кметът по екология обяви, че те няма да подпишат договор над 166 лева, толкова, колкото са обявили. В този смисъл аз не очаквам никакво положително развитие и не само това – днес направих предложение тази обществена поръчка да бъде прекратена веднага и да се премине към пряко договаряне със „Софекострой“, общинското дружество. За съжаление ГЕРБ и ПП-ДБ не подкрепиха това мое предложение и заедно оставиха боклука на София в ръцете на хората с прякори.“

На въпрос дали има мафия и рекет в сметосъбирането, както твърдят ПП-ДБ и кметът Терзиев, Ваня Григорова отговори: „Разбира се, че г-н Терзиев ще продължава да плаща на фирмите, които работят до момента, той няма какво друго да направи. Но г-н Терзиев не направи абсолютно нищо, за да изтръгне от ръцете на частните фирми районите, които в момента те чистят и за които ние, софиянци, плащаме. И с отказа да прекратят веднага обществената поръчка, те продължиха да подкрепят този концесионен модел, който сам по себе си дава възможност на частни фирми да извиват ръце. Когато си дал прогнозна цена от 166 лева и твърдиш, че тя е реалистична, цена от 340, 380 очевидно е твърде висока. Но ти не си изградил дружество, което би могло да компенсира липсата на частни фирми. Тоест ти си създал условия уж да ти извиват ръце.“

Цялото интервю с Ваня Григорова можете да чуете на следващия звуков файл.