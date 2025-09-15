“Принципно идеята на министър Вълчев учебният ден да започва по-късно е изключително добра. Това е дългогодишна практика там, където материалната база позволява това” Това каза в ефира на bTV Radio бившият началник на Регионалното управление на образованието в София Ваня Кастрева. “За столичния град това не е приложимо за всички образователни институции, защото не са малко училищата, в които имаме двусменен режим. А това предполага ангажираност на материалната база минимум 12 астрономически часа. И няма как, въпреки желанието, както на министъра, така уверявам ви и на целия педагогически екип на съответните училища, на родителите, това да се случи. Надявам се с разрастването на образователната инфраструктура, с изграждането на нови училищни сгради или разширяването на вече съществуващи, поетапно този въпрос да бъде разрешен, защото той наистина е в интерес на учениците и на учителите. Особено за малките ученици и особено за тези, които живеят малко по-далеч от училището. Ранното започване не се отразява благоприятно на децата.”

