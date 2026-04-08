„Ситуацията наистина е много динамична и виждаме, че броят на сигналите, които гражданите са готови да подават на обявените телефони и мейли на МВР нараства непрекъснато. Към този час, тъй като МВР обобщава данните два пъти в деня, има още по-голямо увеличение на сигналите – 1 373 сигнала, образувани наказателни производства – 385, но конкретно свързани с изборния процес, с онази част от НК, която касае престъпленията срещу политическите права на гражданите- 383 досъдебни производства. Задържани 283 лица. Броят на предупредителните протоколи – тоест онзи елемент от превантивната работа на МВР към този момент е 3505 протокола. И това, което искам да отбележа е, че почти идентичен е протоколът на специализираните полицейски операции към днешна дата, 11 дни преди изборите – 210, в сравнение със 186, 11 дни преди изборите преди 2 години. А иначе статистиката, която МВР прави именно в сравнителен план за брой сигнали, за брой образувани наказателни производства, за брой задържани лица, показва увеличение от порядъка на между 450 и 490%. Тоест става въпрос за една значително по-ефективна работа поне на този етап. Защо можем да съдим преди всичко за ефективността – от броя на образуваните досъдебни производства. Тоест намерени са достатъчно данни на този етап, за да бъде задвижена онази процедура, която надяваме се, ще завърши с едни санкции, с едни осъдителни присъди за хората, които са ангажирани с тази престъпна дейност. Но още нещо искам да подчертая – не трябва да се фокусираме само върху статистиката. Две други неща са изключително важни – стремежът на служителите на МВР да разследват тези престъпления, спазвайки правата на гражданите, защото при предходни избори е имало съмнения за упражняване на репресия или избирателен подход. Това нещо не бива да се допуска и не се допуска. И тогава, когато виждаме, че гражданите подават сигнали, това няма как да не се тълкува като по-голямо очакване от тяхна страна и повишено доверие, че ще се подходи с една сериозност към сигналите, и второто нещо – при тези операции служителите на МВР откриват данни и за други престъпления – за наркотици, незаконно притежавано оръжие, стоки, за които не е платен акциз. Тоест тези мерки, които предприема правителството, в случая МВР, имат много по-общ ефект на противодействие на различните форми на престъпност. И доказват нещо друго – че всъщност криминалните мрежи, които съществуват на терен, се използват, за да осъществяват онази мръсна работа – по натиск върху избирателите, по реализиране на схемите за покупко-продажба на гласове.“ Това съобщи в ефира на bTV Radio Ваня Нушева, съветник на служебния премиер по въпросите на изборите, доктор по политология и преподавател по избирателни системи.

„Схемите не са различни, по-скоро по-голяма публичност и по-голямо внимание е фокусирано на медиите и като цяло на обществото към проблема за купуването на гласове, за различните форми на натиск за въздействие върху избирателите. Например социалният министър Хасан Адемов осигури публичност за схеми, които от години се осъществяват за контрол и въздействие върху избирателите. Нещо, което наблюдателите на терен са виждали непрекъснато, нещо, за което е сигнализирано и фигурира в докладите на неправителствените организации, наблюдаващи изборния процес.” Посочи още Ваня Нушева.

Цялото интервю пред водещата Надежда Василева за организацията на изборите и действията на правителството, можете да чуете на следващия звуков файл.