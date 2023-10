“По отношение на купения вот практиката е много различна за различните общини. Богатите черноморски общини и тези, в които кипи оживен икономически живот на последните избори са давали примери с купуване на гласове, вариращи в диапазона 50-150 лева” Това казва в ефира на bTV Radio експертът по изборен кодекс Ваня Нушева. “Такава сума не се предлага в населени места, в които не са концентрирани нито толкова големи апетити към ресурсите на местно ниво, нито участниците в изборния процес могат да си позволят такива суми, там става дума за по-малки суми. На такива места се мобилизира подкрепа, чрез всичките инструменти, с които може да се влияе на местно ниво”, допълни тя.

