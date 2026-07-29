„Това, което ще се очертае като тенденция по отношение на кандидатите и политическите субекти, които застават зад тях е формулата издигане на кандидати чрез инициативни комитети, като разбира се, водещата цел при подобен подход е разтваряне на ветрилото към една по-широка аудитория и излизане от тясно партийната рамка на кампанията и на профила на кандидатите, и на инициативните комитети, които ги подкрепят. Това е едно логично решение, което се реализира поне чрез анонса на Йотова. Логично решение, което е резултат от спецификата на президентската институция, която по дефиниция би следвало да представлява институция, чиито образ, чиито ръководител обединява нацията и надхвърля тясно партийните рамки. Но не трябва да забравяме още нещо – партийната система в България се намира в период на продължителна криза на легитимността на голяма част от политическите субекти, криза на доверието в тях и в период на трансформация.“ Това коментира пред bTV Radio д-р Ваня Нушева, политолог и преподавател в Софийския университет, по повод политическата картина по-малко от 3 месеца преди вота, при един ясен кандидат – Илияна Йотова.

Целия разговор за политическата ситуация, с какво ще бъдат различни тези избори и за промените в Изборния кодекс можете да чуете на следващия звуков файл.