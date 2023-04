“Чуваме за джентълменско споразумение между хора, които до вчера се наричаха помежду си от некомпетентни до лъжци. Такова джентълменско споразумение, ако не е лицемерие, е най-късия хумористичен разказ, който съм чувал” Това коментира в ефира на bTV Radio бившият заместник-министър на здравеопазването д-р Ваньо Шарков от партия КОД. “България няма нужда от джентълменски споразумения, а има нужда от компетентно и отговорно управление. Управление с характер, а не с популистки тези. Не очаквам да имаме редовно избрано правителство, виждайки начина, по който се водят разговорите в момента. Въпреки това смятам, че е необходимо да има редовно правителство. Трябва да има ясно поети ангажименти пред лицето на българските граждани. Ако имаме едновременно парламентарни и местни избори, ако останем със същата система за гласуване ще има главоломни неуредици”, допълни той.

Цялото интервю с д-р Ваньо Шарков пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.