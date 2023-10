“Нашата гражданска инициатива не е само листа, която иска да вкара някакви общински съветници. Това е идея за промяна на управлението на цялото общество” Това каза в ефира на bTV Radio Васил Гюров - кандидат за общински съветник от "Гражданска инициатива за София". “Когато се чува повече гласът на тези хора, които съставляват това общество, а не само на определени интереси, тогава нещата ще бъдат по-добре за всички”, допълни той.

Цялото интервю с Васил Гюров може да чуете в прикачения звуков файл.