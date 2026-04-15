„Бихме седнали на масата за преговори с „Прогресивна България“, но сме силно скептични, че на този етап може да се постигне положителен резултат.“ Това заяви кандидатът за депутат от Продължаваме промяната – Демократична България Васил Пандов.

„Съдейки по заявките на партията на президента Румен Радев, имаме сериозни различия в две основни посоки. Първата е икономическата политика. От тяхна страна се предлага ограничаване на дефицита, което напомня на познатия модел на „стягане на коланите“, каза той.

Пандов уточни, че неговата формация също подкрепя финансова дисциплина. „Ние винаги сме настоявали дефицитът да бъде в рамките на 3%, съгласно изискванията за еврозоната, и показахме, че това е постижимо“, посочи той.

„Разликата е, че в предложенията на „Прогресивна България“ виждаме икономически подход, който бих определил като модел тип „Орбан“ – с акцент върху евтини енергоносители и потенциално възстановяване на зависимостта от Русия. Според нас подобни политики няма да доведат до положителни резултати за българската икономика“, допълни Васил Пандов.