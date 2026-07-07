Предстоящото увеличение на минималните осигурителни прагове от 1 август предизвика сериозни критики от страна на работодателските организации. Според председателя на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев мярката не само ще увеличи разходите за бизнеса, но в някои случаи може да доведе и до по-ниски нетни доходи за работещите.

По думите му минималните осигурителни прагове са изпълнили своята роля в началото на века, когато са били въведени с цел ограничаване на сивата икономика. Днес обаче този механизъм е остарял и вместо да решава проблеми, създава нови.

„Минималните осигурителни прагове изиграха своята роля, но днес административното им увеличение може да намали доходите на хората“, заяви Велев.

Той припомни, че от близо десет години работодателските организации не договарят минимални осигурителни прагове със синдикатите, тъй като според тях те трябва или да бъдат резултат от реални преговори, или да отпаднат изцяло.

Според Велев увеличението не е символично, както се представя публично.

„Не говорим за 5%, а при някои категории увеличението достига 70%, при други 50%, 40%, 30%, а минималното е 12,6%“, посочи той.

Работодателите предупреждават, че в редица икономически дейности новите прагове ще надхвърлят реалните възнаграждения. Това означава, че осигуровките ще трябва да се плащат върху доход, който служителят реално не получава.