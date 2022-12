7% е прогнозната инфлация за 2023 г. Предложението на служебния кабинет за увеличаване на минималната работна заплата на 770 лева покрива и даже е по-високо от очакваните темпове на инфлация. Това коментира пред bTV Radio председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Той обясни защо работодателите са против увеличаването на минималното възнаграждение на 850 лева.

„710 лева е в момента минималната заплата и главният аргумент за нейното увеличаване е инфлацията. Всъщност инфлацията, мерена от януари 2019-та година, последната нормална година преди всичките кризи, които ни се стовариха на главата, ковид, енергийна криза, война, печатане на пари, голяма инфлация, мерено от тогава до септември тази година, статистиката има данни, е 27 процента. С толкова се е увеличила и минималната заплата – от 560 лева на 710. Тоест инфлацията за този период е обрана от минималната заплата. За последните години 10 години ако гледаме, България е сред трите страни с най-голям ръст на минималната заплата. Това доведе до там, че в момента България плаща най-високата минимална заплата, отнесена към Брутния вътрешен продукт на глава от населението. Тоест за това, което произвеждаме, ние имаме най-високата минимална работна заплата, което вече води до деформации на пазара на труда. За следващата година прогнозната инфлация средногодишна е около 7 процента. При 710 лева МРЗ, ако прибавим 7 % инфлация, това прави 760, тоест предложението на правителството за 770 е даже малко изпреварващо прогнозната инфлация. Проблемът е отново, че се пускаме към търсенето на прости и лесни решения за транспониране на директивата за адекватни минимални работни заплати“, коментира Васил Велев.

За позицията на работодателите за брутна минимална работна заплата и как политическата несигурност се отразява върху бизнеса - цялото интервю пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.