“Философията на закона за еврото е сбъркана.” Това каза в ефира на bTV Radio Васил Велев - предприемач и член на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал. “Или имаме пазарна икономика, или имаме командно-административна планова икономика. При пазарната икономика цените се определят от търсенето и предлагането и търговецът не е длъжен да обяснява защо е такава цената. Ние поставяме ли пазарната икономика на трупчета за една година и се връщаме към командно-административната планове икономика? Ама ние към нея не се връщаме, а в много по-уродлив вид всъщност се връщаме, защото при плановата икономика се планират приходи и разходи. Има комитет по цените, определя всички цени, има комитет по труда, определя всички заплати и най-накрая се балансират нещата поне по замисъл. Тук няма такъв баланс. Тоест тази объркана идеология, философия няма как да бъде поправена. Тя при всички случаи води до тормоз на бизнеса, води до възможности за произвол, до административни тежести. А всъщност причините за инфлацията са съвсем други - те не са свързани с въвеждането на еврото.”, допълни той.

Цялото интервю с Васил Велев пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.