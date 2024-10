“Ние от няколко години харчим значително повече, отколкото изкарваме. За жалост тази тенденция се задълбочава” Това каза в ефира на bTV Radio Васил Велев - председател на Асоциация на индустриалния капитал в България. “Досега бяха правени някои фокуси като издърпване на приходи напред и избутване на разходи назад. Дивидентът, който трябваше тази година да се плати беше взет, събран авансово миналата година и така се закърпи частично положението. А пък по-високите разходи, които цяла година ще се плащат за заплати в администрацията се увеличават второто полугодие или в края на годината или когато там предстоят избори и така всъщност разходите занапред нарастват повече, отколкото изглеждат за текущата година, но срещу тях има по-малко приходи, защото сме ги изхарчили за друго, примерно за пенсии вместо за инвестиции”, допълни той.

Цялото интервю с Васил Велев може да чуете в прикачения звуков файл.