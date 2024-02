“Над 40% от завършилите висше образование се реализират на позиции, които изобщо не изискват висше образование. Дори се реализират на позиции, които изискват средно, даже и по-малко от средно образование”. Това каза в ефира на bTV Radio Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

“Това е изгубено време и изгубени публични ресурси. Няколко години са учили нещо, което после не го прилагат. Например само 26% от завършилите туризъм се реализират на позиции, изискващи висше образование. Само 45% от завършилите икономика се реализират на позиции, изискващи висше образование. За социология и антропология процентът е 46, за администрация и управление също е 46. Не е така при медицината, военното дело, математика и информационни технологии”, допълни той.

Цялото интервю с Васил Велев може да чуете в прикачения звуков файл.